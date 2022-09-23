На Харківщині російський обстріл убив чоловіка та поранив двох дітей

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Російські окупанти 22 вересня обстрілювали Харківську область. Є жертви і постраждалі, у тому числі діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у Купʼянську поранення отримали троє людей, в тому числі двоє дітей — семирічні хлопчик і дівчинка. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

У Купʼянському районі поранені четверо людей. У Харківському районі від обстрілів росіян загинув 51-річний чоловік.

У Чугуївському районі Харківщини жінка 67 років та 52-річний чоловік підірвалися на міні. Їх ушпиталили з пораненнями.