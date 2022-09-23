Країни «Великої сімки» засудили псевдореферендуми та ядерні погрози. Росії обіцяють нові санкції

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Країни «Великої сімки» (G7) засудили організовані росією псевдореферендуми на окупованих територіях України, які стартували сьогодні, ядерні погрози, часткову мобілізацію в рф, окупацію Запорізької АЕС та масові вбивства цивільних на Харківщині.

Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

G7 засуджує агресію росії проти України і вимагає від рф вивести війська. Країни закликають рф поважати суверенітет України, припинити «фільтрацію» і примусове вивезення українців з окупованих територій до росії. G7 не визнають псевдореферендуми і обіцяють росії точкові нові санкції.

Також міністри семи країн і високий представник ЄС домовилися подбати про швидке й ретельне забезпечення збереження доказів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Україні в цьому обіцяють підтримку.

У G7 наголошують, що Україна має повне право захищатися від військ рф та повертати контроль над втраченою територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили готовність своїх країн продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку України «настільки довго і в таких масштабах, як це буде необхідно».