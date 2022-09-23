Генштаб: У Сватовому поранили російського генерал-майора
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- Анна Холоднова
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У результаті ударів ЗСУ в районі Сватового отримав поранення командир 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф генерал-майор Цоков.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Ось його фото з Вікіпедії.
Пораненого евакуювали 20 вересня.
У Генштабі зазначають, що від 19 по 20 вересня до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставили 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, там готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.
- 19 вересня ЗСУ знищили понад 70% російських військових, які перебували в районі зосередження сил у Сватовому на Луганщині.