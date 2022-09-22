В Україні зафіксували вже третій випадок мавпячої віспи

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UCLA

В Україні виявили вже третій випадок захворювання на мавпячу віспу. Усі троє пацієнтів мають легкий перебіг хвороби.

Про це в ефірі телемарафону заявив головний санлікар Ігор Кузін.

«Усі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки повʼязані між собою», — зазначив він.

Попри це Кузін запевнив, що ризик поширення цієї хвороби на велику кількість людей низький. Він наголосив, що в усіх регіонах України є достатньо тестів для виявлення мавпячої віспи.