В Україні зафіксували вже третій випадок мавпячої віспи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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UCLA
В Україні виявили вже третій випадок захворювання на мавпячу віспу. Усі троє пацієнтів мають легкий перебіг хвороби.
Про це в ефірі телемарафону заявив головний санлікар Ігор Кузін.
«Усі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки повʼязані між собою», — зазначив він.
Попри це Кузін запевнив, що ризик поширення цієї хвороби на велику кількість людей низький. Він наголосив, що в усіх регіонах України є достатньо тестів для виявлення мавпячої віспи.
- Основні симптоми мавпячої віспи — висипи, головний біль і підвищена температура. МОЗ і ВООЗ не прогнозують епідемічного поширення, як це було з коронавірусом.
- Міністерство охорони здоровʼя не закликає громадян до масової вакцинації проти мавпячої віспи, попри зареєстровані зараження в Україні (15 вересня зафіксували перший випадок).
- Також МОЗ не буде розголошувати інформацію про місце реєстрації випадків мавпячої віспи, щоб забезпечити комфорт пацієнтам і уникнути цькувань.