Україна не може розслідувати російські злочини проти людяності, адже вони досі не прописані в Кримінальному кодексі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Правоохоронні органи України не мають можливості розслідувати злочини проти людяності, скоєні росією, оскільки вони досі не прописані в Кримінальному кодексі.

Про це «Бабелю» повідомила директор департаменту взаємодії з Нацполіцією Вікторія Мозгова на полях конференції «Відповідальність росії за злочини в Україні: інституції, процедури і роль юристів. МКС та міжнародний спецтрибунал».

«На жаль, Україна ніколи не думала, що на її території можуть вчиняється такі злочини. І на сьогодні це проблема, бо ми бачимо, як вчиняються такі злочини, але ми не можемо їх розслідувати», — розповіла Вікторія Мозгова.

Так, за її словами і відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, Україна може збирати докази лише щодо фактів, які передбачені в кримінальному кодексі. Тобто правоохоронці фіксують такі злочини, але розслідувати їх не можуть.

Крім того, в Кримінальному кодексі недостатньо чітко виписані воєнні злочини і для того, щоб їх правильно кваліфікувати, слідчий має користуватися різноманітними міжнародними документами і конвенціями — «і слідчим дуже важко кваліфікувати такі міжнародні злочини».

Верховна Рада раніше проголосувала законопроект №2689, який вносив у Кримінальний кодекс як злочини проти людяності, так і чітко прописували воєнні злочини, але він не набрав чинності. Наразі в парламенті знаходиться ще один проєкт закону №7290, який вводить поняття злочинів проти людяності і прописує воєнні злочини. У МВС сподіваються, що за проєкт проголосують і він набуде чинності.