Латвія з 2023 року відкликає посвідки на проживання росіян, якщо вони не складуть іспит на знання мови

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Flickr / Anemone Nemorosa

Сейм Латвії змінив порядок продовження дозволів на тимчасове проживання для громадян росії та білорусі. Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Сейма.

Парламент Латвії вніс зміни до Закону про імміграцію. Поправки призупиняють можливість продовити тимчасову посвідку для громадян росії та білорусі, які отримали дозвіл на проживання у країні на підставі зроблених інвестицій або придбавши нерухомість у Латвії. Громадяни росії також не зможуть отримати дистанційну візу.

З 1 вересня 2023 року Латвія також відкличе всі раніше видані росіянам посвідки на проживання. Щоб їх продовжити, їм доведеться скласти іспит на знання латвійської мови та надати відповідний сертифікат. Зробити це доведеться до дати закінчення дії посвідки.

Щодо білорусів обмеження застосовуватимуться у «більш вузькому обсязі». Деталі у пресслужбі Сейма не повідомили.

Вказано, що Латвія ухвалила таке рішення у відповідь на агресію росії проти України.