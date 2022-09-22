«За останні 24 години це третя атака на місто». У Запоріжжі від ракетного удару загинула людина, пʼятеро травмовані
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські військові від початку доби вже утретє випустили по Запоріжжю ракети С-300. Одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.
Під удар потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури.
«Обʼєкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік. Ще один «приліт» — у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії», — написав він.
Через удар по інфраструктурному обʼєкту на деякий час довелося вимкнути резервний генератор, зокрема і в обласній лікарні.
«За останні 24 години це вже третя атака на місто. Після ракетного удару близько 7 ранку 21 вересня по обʼєкту інфраструктури російська армія вдарила по Запоріжжю і вдень. Були влучання в три райони міста, поранень зазнали троє людей. Бʼють росіяни переважно по обʼєктах інфраструктури», — наголосив Олександр Старух.
- Вночі, близько 00:15, росіяни обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних комплексів С-300. Окупанти випустили по місту девʼять ракет.