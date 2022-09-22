Французький актор Ален Делон підтримав українців у війні проти росії. Він візьме інтервʼю у Володимира Зеленського

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Французький актор Ален Делон висловив свою підтримку українському народу у війні проти росії. Також він анонсував інтервʼю з президентом України Володимиром Зеленським — воно має відбутися 23 вересня.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Востаннє Делон зʼявлявся на публіці у 2021 році. Цього тижня він знов виступив перед камерами, щоб підтвердити свою підтримку українцям у боротьбі проти рф.

Актор сказав, що його глибоко засмутило і зворушило те, що зараз відбувається в Україні, тому він вболіває за українців.

86-річний актор також брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка — він прочитав кілька рядків вірша в ефірі.