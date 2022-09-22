У Карпатах намело 80 см снігу — рятувальники зафіксували перше сходження лавини
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Карпатах вже намело до 80 см снігу, а рятувальники зафіксували перше сходження лавини у вересні.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м, сніг. Вітер західний 7—8 м/с. Температура повітря -3 °С.
«Такого ще не було, аби у вересні в українських Карпатах зійшла лавина», — наголошує Головне управління ДСНС у Закарпатській області.
Водночас ДСНС додає, що снігові намети місцями сягають 80 см.
«Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогірʼя у найближчі дні», — просять рятувальники.