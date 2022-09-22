Генштаб: У війні з Україною росія втратила 400 військових за добу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Станом на 22 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 55 510 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці наступні:

2 236 танків;

4 776 бойових броньованих машин;

1 341 артилерійська система;

318 реактивних систем залпового вогню;

169 засобів протиповітряної оборони;

253 літаки;

218 гелікоптерів;

3 630 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

941 дрон оперативно-тактичного рівня;

125 одиниць спеціальної техніки;

240 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.