Україна вважає обманом спроби росії піти на перемовини

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Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть перечекати зиму на окупованих територіях, аби потім відновити наступ.

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами президента, росія боїться справжніх переговорів і не збирається виконувати будь-які міжнародні зобовʼязання.

«Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів», — наголосив Зеленський і додав, що «переговорами» росія тільки хоче загальмувати свій відступ і перезимувати на тимчасово окупованій території України.

«Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз», — заявив він.

Президент також представив українську формулу — пʼять передумов миру:

покарання за агресію;

захист життя;

відновлення безпеки й територіальної цілісності;

гарантії безпеки;

рішучість захищатися.

Глава держави наголосив, що Україні потрібні зброя, техніка, снаряди та далекобійне наступальне озброєння, зокрема, щоб звільнити окуповані території. Також він сказав, що країні необхідні системи протиповітряної оборони та фінансова підтримка.