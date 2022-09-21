Генеральний прокурор Нью-Йорку подала до суду на Дональда Трампа через «роки фінансового шахрайства»

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Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс подала до суду на колишнього президента президента США Дональд Трамп — Trump Organization нібито здійснила «чисельні» акти шахрайства у період з 2011 до 2021 року.

Про це 21 вересня повідомила генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс

Ідеться про викривлення вартості нерухомості, щоб змусити банки надавати кредити на вигідніших умовах. Так, за даними прокуратури, з 2011 по 2021 рік Трамп і Trump Organization свідомо та навмисно створили понад 200 помилкових оцінок активів у своїх щорічних звітах про фінансовий стан, щоб обдурити фінансові установи. У справі фігурують троє старших дітей Трампа: Дональд Трамп-молодший, Іванка та Ерік.

«За допомогою своїх дітей та вищих керівників Trump Organization Дональд Трамп хибно роздмухав свій власний капітал на мільярди доларів, щоб несправедливо збагатитися та обдурити систему», — заявила Летиція Джеймс.

Прокуратура просить суд:

назавжди заборонити Трампу та його дітям обіймати посади посадових осіб чи директорів у будь-якому нью-йоркському бізнесі;

заборонити пану Трампу та Trump Organization вступати до будь-яких угод з придбання нерухомості в Нью-Йорку протягом пʼяти років;

присудити повернення всіх грошей, які отримали внаслідок постійних шахрайських дій — це $250 мільйонів.

Справу передали до прокуратури США по Південному округу Нью-Йорка та до Податкової служби для проведення розслідування. Trump Organization заперечує будь-які правопорушення.

«Занадто довго впливові, багаті люди в цій країні діяли так, начебто правила до них не належать. Дональд Трамп виділяється як один із найбільш кричучих прикладів такої неправомірної поведінки», — додала генеральний прокурор.