Генеральний прокурор Нью-Йорку подала до суду на Дональда Трампа через «роки фінансового шахрайства»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс подала до суду на колишнього президента президента США Дональд Трамп — Trump Organization нібито здійснила «чисельні» акти шахрайства у період з 2011 до 2021 року.
Про це 21 вересня повідомила генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс
Ідеться про викривлення вартості нерухомості, щоб змусити банки надавати кредити на вигідніших умовах. Так, за даними прокуратури, з 2011 по 2021 рік Трамп і Trump Organization свідомо та навмисно створили понад 200 помилкових оцінок активів у своїх щорічних звітах про фінансовий стан, щоб обдурити фінансові установи. У справі фігурують троє старших дітей Трампа: Дональд Трамп-молодший, Іванка та Ерік.
«За допомогою своїх дітей та вищих керівників Trump Organization Дональд Трамп хибно роздмухав свій власний капітал на мільярди доларів, щоб несправедливо збагатитися та обдурити систему», — заявила Летиція Джеймс.
Прокуратура просить суд:
- назавжди заборонити Трампу та його дітям обіймати посади посадових осіб чи директорів у будь-якому нью-йоркському бізнесі;
- заборонити пану Трампу та Trump Organization вступати до будь-яких угод з придбання нерухомості в Нью-Йорку протягом пʼяти років;
- присудити повернення всіх грошей, які отримали внаслідок постійних шахрайських дій — це $250 мільйонів.
Справу передали до прокуратури США по Південному округу Нью-Йорка та до Податкової служби для проведення розслідування. Trump Organization заперечує будь-які правопорушення.
«Занадто довго впливові, багаті люди в цій країні діяли так, начебто правила до них не належать. Дональд Трамп виділяється як один із найбільш кричучих прикладів такої неправомірної поведінки», — додала генеральний прокурор.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго». За даними Національного архіву, Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.