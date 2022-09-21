У Купʼянську знайшли катівню, яку росіяни облаштували у відділку поліції
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Харківщині прокурори Купʼянської окружної прокуратури виявили чергову катівню, де окупанти знущалися над людьми.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Під час окупації Купʼянська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись чотири особи, росіяни утримували понад 20. За словами потерпілих, через нестачу місця вони спали по черзі.
Слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Таку ж катівню в поліцейському відділку знайшли в Балаклії. Під час окупації росіяни завжди тримали в полоні щонайменше 40 людей, годуючи їх двічі на день пустими кашами. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, і людей, які допомагали українській армії. У разі, якщо окупанти звільняли багато людей, а нових не було — хапали людей на вулиці біля відділку поліції.