Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 6482 про взяття жінок на добровільний військовий облік. За проголосували 267 депутатів.

Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобовʼязаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобовʼязаних», — ідеться у новому формулюванні статті щодо обліку.

Закон готуватимуть до другого читання за скороченою процедурою.