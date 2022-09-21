Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
- Автор:
- Софія Телішевська
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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 6482 про взяття жінок на добровільний військовий облік. За проголосували 267 депутатів.
Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобовʼязаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобовʼязаних», — ідеться у новому формулюванні статті щодо обліку.
Закон готуватимуть до другого читання за скороченою процедурою.
- 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій, представниці яких мають стати на облік, суттєво скоротять. У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.