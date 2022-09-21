Кіровоградська облрада звернулася до парламенту з проханням пришвидшити перейменування області
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- Костя Андрейковець
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Депутати Кіровоградської обласної ради звернулися до парламенту України з проханням пришвидшити процес перейменування Кіровоградської області. Громади також просять завершити декомунізацію на своїх територіях.
Про це повідомляється на сайті ради.
«Вважаємо за необхідне звернутися до голів територіальних громад, голів райдержадміністрацій, міських голів і депутатів усіх рівнів Кіровоградської області з вимогою завершити декомунізаційні та дерусифікаційні процеси на теренах Кіровоградської області в найкоротші терміни. Також пропонуємо звернутися до Верховної Ради України з проханням пришвидшити процес перейменування Кіровоградської області», — йдеться у тексті звернення.
- У липні 2016 року постановою Верховної Ради місто Кіровоград перейменували на Кропивницький.
- У листопаді 2018 року депутати Верховної Ради перейменували Кіровоградський район на Кропивницький і направили на розгляд Конституційного суду України проєкт рішення про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. У лютому 2019 року суд визнав конституційним цей проєкт рішення.
- Відтоді процес перейменування так і не завершили.