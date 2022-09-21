Київ отримав 46 800 доз Pfizer. Вакцинуватись можна у ТРЦ

Новини

Київ отримав 46 800 доз вакцин від коронавірусу Comirnaty (Pfizer). Їх розвезли по медзакладах і торгівельних центрах, де можна вакцинуватися.

Про це повідомляє КМДА.

«Вакцинуватися від COVID-19 можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, а також у центрах масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, «Універмаг «Україна», — сказано у повідомленні.

Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоровʼя працюють мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.