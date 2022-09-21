У Швейцарії можуть запровадити обовʼязкову військову службу для жінок

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Swiss Armed Forces

Рада кантонів Швейцарії розглядає звіт швейцарського уряду, який рекомендує запровадити обовʼязкову військову службу для жінок.

Про це повідомляє пресслужба Федеральних зборів Швейцарії.

Рішення можуть ухвалити через брак військових. Розглядаються два варіанти. Перший — зробити службу обовʼязковою для швейцарських жінок, що дало б змогу подвоїти кількість військових.

Другий обраний варіант передбачає обʼєднання державної служби та цивільного захисту для створення нової організації. Зазначається, що нормативна чисельність швейцарської армії становить 100 тисяч військових. Але у разі мобілізації залучити можна буде не більше 80%, оскільки «солдати не можуть усі одночасно вступити на службу», пояснюють у Федеральних зборах.