Кінець тижня в більшості областей України пройде з дощами. Сонячно буде лише на сході

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Terry McGraw / Pixabay

Кінець тижня в більшості областей України пройде з короткочасними дощами. Сонячно один день буде лише на сході, а потім і туди прийдуть грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 22 вересня, дощі прогнозуються на заході, в центрі та на півночі України. Сонячно з мінливою хмарністю — на сході і півдні. Середня температура вдень у регіонах з дощами +13 °C. На півдні та на сході вдень до +18 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У пʼятницю, 23 вересня, на заході, в центрі та на півночі погода не зміниться, а на схід і південь прийде гроза. Проте синоптики не прогнозують зниження температури повітря.

Український гідрометеорологічний центр