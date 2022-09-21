На місці масового поховання під Ізюмом ексгумували 263 тіла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
З місць масового поховання поблизу звільненого Ізюму вже ексгумували 263 тіла.
Про це повідомляє пресслужба управління Нацполіції в Харківській області.
За словами заступника начальника управління з організації розслідування злочинів, скоєних в умовах воєнного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Шевчука, під час візуального огляду частини ексгумованих тіл виявлено ознаки тортур, у деяких людей звʼязані руки, є колото-різані рани.
«Тіла перебувають у стані гнильних змін, тому слідство матиме більш детальну інформацію після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначено», — сказав Шевчук.
- 15 вересня стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних, наразі триває ексгумація тіл — орієнтовно, там 445 могил.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, у тому числі Ізюм і Балаклію.