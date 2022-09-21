На місці масового поховання під Ізюмом ексгумували 263 тіла

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З місць масового поховання поблизу звільненого Ізюму вже ексгумували 263 тіла.

Про це повідомляє пресслужба управління Нацполіції в Харківській області.

За словами заступника начальника управління з організації розслідування злочинів, скоєних в умовах воєнного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Шевчука, під час візуального огляду частини ексгумованих тіл виявлено ознаки тортур, у деяких людей звʼязані руки, є колото-різані рани.

«Тіла перебувають у стані гнильних змін, тому слідство матиме більш детальну інформацію після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначено», — сказав Шевчук.