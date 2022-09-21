Путін пригрозив ядерною зброєю у разі нападу на рф. Псевдореферендуми росія підтримує

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Президент росії путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів на захоплених територіях України.

У своєму відеозверненні він сказав, що росія «зробить все, щоб були безпечні умови для проведення референдумів, і рішення жителів ми підтримаємо».

Окуповані території Донбасу, Херсонщини і Запорізької області він назвав «історичними землями новоросії», які рф має захищати. У цьому контексті він перейшов до прогроз ядерною зброєю, суть яких зводиться до того, що рф готова застосувати її у разі нападу на «свої» території.

У «ядерному шантажі» путін традиційно звинуватив Захід, які нібито підштовхують рф до рішучих дій.

«Захід перейшов будь-яку межу, безвідповідальні політики говорять про постачання наступального озброєння Україні, технікою завдаються удари по росії. У хід із боку Заходу пішов ядерний шантаж. При загрозі своєї територіальної цілісності росія використає всі наявні засоби, це не блеф. Роза вітрів може розвернутися в їхній бік», — підсумував путін.