В Ірані не вщухають масові протести через смерть дівчини, затриманої за «неналежний» хіджаб. Є жертви

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В столиці Ірану і низці міст четвертий день не вщухають масові протести, викликані смертю Махси Аміні — 22-річної дівчини, затриманої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу.

Про це пише Al Jazirah.

Протести спалахнули у день похорону дівчини (17 вересня) у її рідному місті Саккезі. У деяких містах провінцій Західний Азербайджан та Курдистан оголосили загальний страйк, а масові протести проти свавілля і насильства з боку поліції докотилися до столиці.

Поліція вступає у сутички з демонстрантами доволі жорстоко. Є випадки застосування зброї проти протестувальників. Загинули щонайменше троє людей, десятки поранені.

Жінки під час протестів масово спалюють хіджаби.