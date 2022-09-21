В Ірані не вщухають масові протести через смерть дівчини, затриманої за «неналежний» хіджаб. Є жертви
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В столиці Ірану і низці міст четвертий день не вщухають масові протести, викликані смертю Махси Аміні — 22-річної дівчини, затриманої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу.
Про це пише Al Jazirah.
Протести спалахнули у день похорону дівчини (17 вересня) у її рідному місті Саккезі. У деяких містах провінцій Західний Азербайджан та Курдистан оголосили загальний страйк, а масові протести проти свавілля і насильства з боку поліції докотилися до столиці.
Поліція вступає у сутички з демонстрантами доволі жорстоко. Є випадки застосування зброї проти протестувальників. Загинули щонайменше троє людей, десятки поранені.
Жінки під час протестів масово спалюють хіджаби.
- Відповідно до ісламського закону шаріату, запровадженого в Ірані після революції 1979 року, жінки зобовʼязані покривати волосся та носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт.