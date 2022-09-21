Війська росії знову обстріляли Запорізьку АЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
О 01:13 21 вересня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію у тимчасово окупованому Енергодарі.
Про це повідомляють в українській компанії «Енергоатом».
Обстріл пошкодив обладнання звʼязку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Через атаку відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення аварійно запустилися два дизель-генератори систем безпеки — вони забезпечують роботу насосів охолодження палива.
О 02:00 працівники ЗАЕС змогли налагодити живлення власних потреб енергоблоку № 6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори шостого енергоблоку вимкнули і перевели в режим чергування.
В «Енергоатомі» зазначили, що росіян не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.
«Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних обʼєктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України», — наголосили в українській енергетичній компанії.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.