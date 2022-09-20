ЄС та Європарламент засудили ідею провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України до росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Бабель»
Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав заяви російських окупантів про підготовку до «референдумів» на окупованих територіях спробою росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, що є явним порушенням Статуту ООН і незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
«Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні «референдуми», які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами», — зазначив Боррель.
Політик наголосив, що росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих «референдумів» та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, ЄС також розгляне додаткові санкції проти росії.
Президент Європарламенту Роберта Мацола зазначила, що «жодні фіктивні референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності; це також не змінить того факту, що саме росія вторглася в суверенну Україну».
- 20 вересня так звана громадська рада Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії. Із таким самим зверненням виступили в окупованому Мелітополі Запорізької області. Напередодні це зробили так звані громадські палати «днр» і «лнр».
- Також 20 вересня держдума росії ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які запроваджують посилене покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців, а також вводять поняття «мобілізація» і «воєнний час». Вони вводять покарання за дезертирство, неявку на службу і здачу в полон. «Референдуми» про приєднання окупованих територій України до росії призначили на 23—27 вересня.