США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території

Новини

Getty Images / «Бабель»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту Туреччини Реджепу Ердогану, що ФРН не визнає жодних «референдумів», які росія намагається провести на території суверенної України.

«Співрозмовники погодилися, що росія має негайно припинити бойові дії та повністю вийти з України. У цьому контексті федеральний канцлер також дав зрозуміти, що фіктивні референдуми на територіях, захоплених росією, неприйнятні та не будуть визнані», — поінформував речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Шольц і Ердоган також обговорили економічні наслідки російської агресії. При цьому канцлер наголосив, що причиною світової продовольчої кризи стала саме російська агресія, а не санкції. Запроваджені ЄС санкції стосуються не російського експорту зерна, а конкретних інших сфер, тому важливо, щоб їх не обходили, підкресли глава німецького уряду.

Премʼєр Естонії Кая Каллас у Twitter зазначила, що її країна ніколи не визнає незаконні голосування на окупованих Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі, а Україна має повне право повернути свої території.

«Росія продовжує шантажувати та незаконно намагається забрати те, що їй не належить. Такі дії матимуть протилежний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення росії до відповідальності за її злочини», — заявила Каллас.

Зʼявилася й реакція США. «Референдуми», які організує росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, заявили в Білому домі. Міністерство юстиції США тепер виступає за законодавчу передачу Україні заморожених російських активів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter, що «уявні референдуми не мають легітимності та не змінюють характер агресивної війни росії проти України. Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України».

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що «референдум», організований росією, нічого не вартий.