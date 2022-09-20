Генштаб: Окупанти безуспішно намагалися зруйнувати дамбу водосховища на Харківщині

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Війська росії намагалися знищити дамбу Печенізького водосховища в Харківській області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Спроба виявилася безуспішною. За поточну добу окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, понад 15 разів вели обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних обʼєктах на території України.

Від терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них Словʼянськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків.