Генштаб: Окупанти безуспішно намагалися зруйнувати дамбу водосховища на Харківщині
- Автор:
- Олег Панфілович
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Війська росії намагалися знищити дамбу Печенізького водосховища в Харківській області.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.
Спроба виявилася безуспішною. За поточну добу окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, понад 15 разів вели обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних обʼєктах на території України.
Від терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них Словʼянськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків.
- Російські окупаційні війська уже кілька разів вдарили ракетами по Кривому Рогу. Цілили в гідротехнічні споруди.