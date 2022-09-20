Reuters: Молдова шукає альтернативних постачальників газу, щоб не купувати його у росії

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У Молдові почали шукати альтернативних постачальників газу на випадок, якщо росія припинить поставки. Наразі там знайшли вже сім можливих постачальників.

Про це пише Reuters.

Віцепремʼєр країни Андрій Спину, який останній рік вів перемовини з «Газпромом» про ціни на газ і збереження поставок, наголосив, що російська компанія веде себе «непередбачувано». За його словами, Молдова може використати €300 мільйонів, які їй надав Євросоюзу, на закупівлю газу.

«Поки що ми вибрали сім компаній. «Газпрому» серед них немає», — сказав він.

Молдова — одна з найбільш залежних від російського газу держав у Європі, водночас росіяни постійно вимагають від неї погасити борги та погрожують припинити поставки.