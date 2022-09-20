Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання чоловіків під час мобілізації. Хто не підлягатиме призову?
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Він передбачає перелік чоловіків, яких не можна призивати.
За відповідний законопроєкт № 7687 проголосували 305 нардепів.
Документ передбачає, що під час мобілізації можна забронювати військовозобовʼязаних, які працюють:
- в органах державної влади чи місцевого самоврядування;
- у компаніях, які виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги оборонного призначення для української армії;
- у компаніях, які виконують мобілізаційні завдання чи замовлення;
- у компаніях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності цивільного населення. Їхній перелік визначатиме уряд.
Порядок і критерії бронювання визначатиме уряд.
Також Рада ухвалила в цілому закон про те, що чоловіки, у яких під час служби народилася третя дитина і всі діти молодші за 18 років, підлягають демобілізації.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни. Наразі воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 21 листопада 2022 року.