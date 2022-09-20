Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання чоловіків під час мобілізації. Хто не підлягатиме призову?

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Він передбачає перелік чоловіків, яких не можна призивати.

За відповідний законопроєкт № 7687 проголосували 305 нардепів.

Документ передбачає, що під час мобілізації можна забронювати військовозобовʼязаних, які працюють:

в органах державної влади чи місцевого самоврядування;

у компаніях, які виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги оборонного призначення для української армії;

у компаніях, які виконують мобілізаційні завдання чи замовлення;

у компаніях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності цивільного населення. Їхній перелік визначатиме уряд.

Порядок і критерії бронювання визначатиме уряд.

Також Рада ухвалила в цілому закон про те, що чоловіки, у яких під час служби народилася третя дитина і всі діти молодші за 18 років, підлягають демобілізації.