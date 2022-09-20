Рада утворила Тимчасову слідчу комісію із розслідування порушень використання гумдопомоги

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію із розслідування порушень використання гуманітарної допомоги під час війни.

Про це повідомляють член фракції «Голос» Ярослав Железняк та Інтерфакс-Україна.

Проєкт постанови № 8031 підтримали 273 народні депутати. ТСК контролюватиме розслідування можливих порушень отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання держмайна, яке можна використати на потреби вимушених переселенців.

ТСК працюватиме один рік. Уже за пів року після її створення голова комісії член фракції «Слуга народу» Сергій Козир зобовʼязаний подати звіт про роботу на одному з пленарних засідань парламенту.

Окрім Козиря, до складу комісії увійшли «слуги» Руслан Горбенко, Сергій Демченко, Артем Культенко, Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Галина Третьякова та Павло Фролов, а також Сергій Вельможний з групи «Довіра» (заступник голови ТСК), Юрій Павленко з групи «Платформа за життя та мир» та Олександр Юрченко з групи «Відновлення України».