На Харківщині планують створити понад 20 військових адміністрацій на деокупованих територіях

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Харківська ОДА ініціює створення понад 20 військових адміністрацій в адміністративних межах обʼєднаних громад області. Насамперед ідеться про громади, де є або були активні бойові дії та деокуповані населені пункти.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та у складні часи окупації працювали на благо українців», — написав він.

За словами Синєгубова, на посаду голів ВА розглядатимуть кандидатів як серед чинних голів, так і тих, які гідно зарекомендували себе у протистоянні ворогу.