В росії ввели покарання за дезертирство, неявку на службу і здачу в полон

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Держдума росії прийняла поправки до Кримінального кодексу, які запроваджують покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців, а також вводять поняття «мобілізація» і «воєнний час».

Про це пишуть «Радіо Свобода» і низка російських ЗМІ.

Поправки передбачають покарання до 10 років колонії за дезертирство чи неявку контрактника чи призовника на службу, які не зʼявилися протягом місяця «у період мобілізації чи воєнного стану або ведення бойових дій».

Також прийняті поправки передбачають від 2 до 3 років колонії за відмову від участі у бойових діях, а якщо це спричинило «тяжкі наслідки» — від 3 до 10 років.

Крім того, додаються статті про мародерство, добровільну здачу в полон і невиконання наказу. За здачу загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство — аж до 15 років колонії. Пропонується і позбавлення волі за втечу з військових частин.