ЗСУ вдарили по зосередженню сил ворога у Сватовому, 70% окупантів ліквідовано

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ЗСУ знищили понад 70% російських військових, які перебували у районі зосередження сил у Сватовому на Луганщині.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.

Також зʼявилося підтвердження результатів вчорашнього удару у Новоайдарі: у росіян вивели з ладу 50 одиниць техніки та знищили боєприпаси.

За добу сили оборони відбили атаки в районах Майорська, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Авіація ЗСУ вразила 24 райони скупчення сил та техніки, чотири позиції ЗРК, склад боєприпасів. Ракетні війська та артилерія вдарили по шести районах скупчення сил і техніки, семи районах зосередження артилерії та трьох складах з боєприпасами.

Росія за добу завдала 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, 56 разів обстрілювала з РСЗВ — постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів.

Ворог продовжує незаконну «мобілізацію» на окупованих територіях: скасували відстрочення 500 співробітникам Єнакіївського металургійного заводу та заборонили виїжджати чоловікам із Криму без дозволу військкомату.

Також росіяни формують чотири стрілецькі батальйони в Забайкаллі, офіцерами для них беруть викладачів Далекосхідного командного училища. Формується стрілецький полк і на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у Севастополі.