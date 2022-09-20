Мінцифри: IT-армія України зламала сайт «ПВК Вагнера»

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Українські кіберфахівці зламали сайт російської «приватної військової компанії Вагнера».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!» — попередив міністр.