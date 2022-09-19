Авіакомпанія МАУ призначила нового президента
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Fly UIA
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) призначила нового президента. Ним став Кирило Звонарьов.
Про це повідомляється на сайті МАУ.
Зміна відбулася через закінчення контракту Євгена Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.
У компанії заявили, що Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях. З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду заступника генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Також вказано, що Звонарьов є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного авіаційного університету.