«Укргідроенерго»: Прорив греблі Київської ГЕС малоймовірний, а в разі влучання ракети наслідки будуть незначні

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Укргідроенерго

У компанії «Укргідроенерго» запевняють, що Київська ГЕС перебуває під надійним захистом і її прорив малоймовірний. У разі ж ракетного удару по ГЕС з боку росіян наслідки будуть незначні, оскільки обʼєкт будували за часів Радянського Союзу і спроєктували так, щоб він витримав обстріли.

Про це пише пресслужба «Укргідроенерго».

«Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла», — підкреслюють там.

У компанії наголошують, що можливі зони підтоплення наперед спрогнозовані та відомі як рятувальникам, так і органам місцевої влади, а тому мешканців заздалегідь повідомлять коли що.

Там підкреслюють, що Київська ГЕС має стратегічне значення, а тому її пильнує відомча воєнізована охорона у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.

«Укргідроенерго» розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок», — підкреслили в компанії.