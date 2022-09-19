Німеччина передасть Україні ще чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна отримає від Німеччини ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Про це пише Der Spiegel.
Міністр оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що разом із гаубицями ЗСУ отримають додатковий пакет боєприпасів.
За її словами, це збільшить кількість постачених Німеччиною гармат Україні до 14. Разом із постаченими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ PzH 2000 зросте до 22.
- 15 вересня Німеччина вперше погодилася передати Україні бронетехніку. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo. Також Україні обіцяють ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II.
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