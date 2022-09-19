Колаборант сальдо заявив, що повернувся до окупованої Херсонщини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Так званий губернатор»окупованої Херсонщини володимир сальдо, ймовірно, повернувся в область після проблем зі здоров’ям і повідомлень колаборантів та росЗМІ про його смерть.
Повідомлення про повернення сальдо з’явилося в його Telegram-каналі.
У ньому сказано, що колаборант з 19 вересня перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обовʼязків.
«володимир сальдо наголошує, що курс Херсонщини на входження до складу російської федерації залишається твердим та незмінним», — йдеться в повідомленні.
- 5 серпня призначений окупантами «голова» окупованої Херсонської області сальдо був госпіталізований у Крим. Повідомлялося, що лікарі ввели його в медикаментозну кому, а росЗМІ писали про можливе його отруєння. За іншими даними, він міг перенести інсульт.
- 12 вересня низка російських ЗМІ опублікували новину, що сальдо помер у лікарні, проте швидко її видалили.