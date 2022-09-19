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Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсонській області

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський створив низку військових адміністрацій у Херсонській області та призначив керівників.

Про це свідчить відповідний указ.

Згідно з документом створено:

Низкою указів Зеленський також призначив керівників деяких із новоутворених військово-цивільних адміністрацій.