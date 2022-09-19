Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсонській області
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- Олег Панфілович
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський створив низку військових адміністрацій у Херсонській області та призначив керівників.
Про це свідчить відповідний указ.
Згідно з документом створено:
- Асканія-Нова селищну військову адміністрацію Каховського району;
- Борозенську сільську військову адміністрацію Бериславського району;
- Великокопанівську сільську військову адміністрацію Херсонського району;
- Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району;
- Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району;
- Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району;
- Зеленопідську сільську військову адміністрацію Каховського району;
- Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району;
- Милівську сільську військову адміністрацію Бериславського району;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району;
- Новомиколаївську сільську військову адміністрацію Скадовського району;
- Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району;
- Станіславську сільську військову адміністрацію Херсонського району;
- Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району;
- Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.
Низкою указів Зеленський також призначив керівників деяких із новоутворених військово-цивільних адміністрацій.