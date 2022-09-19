У Нацбанку прогнозують, що курс валют залишатиметься без змін
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Death to Stock
У Національному банку України прогнозують, що курс валют залишатиметься без змін.
Про це в медіацентрі Укрінформу розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.
«Ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована», — сказав він.
За його словами, на курс гривні негативно може вплинути затягування війни, невчасна міжнародна допомога, низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики, проте в серпні резерви Національного банку зросли на 15% в порівнянні з липнем і склали понад $25 мільярдів.
На це позитивно вплинули зовнішні надходження. Уряд України отримав $4,8 мільярда, що позитивно впливає на курс гривні. Вже зараз уряд розраховує на нову програмну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та значно більші суми допомоги.
- 14 вересня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує на кінець 2022 року курс гривні на рівні 37 грн/$1, а у 2023 році на рівні 42 грн/$1.
- До цього, в липні, Нацбанк уперше з початку повномасштабної війни змінив офіційний курс долара в Україні. Він зріс на 25%, що призвело до зростання цін в Україні на 2—3%.