Від 19 вересня російським туристам заборонено вʼїжджати до країн Балтії і Польщі

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Віднині громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії і Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Вони можуть перетнути сухопутний кордон з ЄС тільки у Фінляндії.

Відповідні накази згаданих країн набули чинності 19 вересня 2022 року.

«Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не несуть ризику для безпеки», — пояснили своє рішення премʼєр-міністри чотирьох країн.

Винятки діють лише для водіїв вантажівок, дипломатів та для тих, хто вʼїжджає до країни з гуманітарних причин.

Швейцарія також віднині призупиняє спрощену процедуру видачі віз росіянам, щоб слідувати політиці ЄС. Інакше країна зіткнеться зі значним зростанням заявок росіян на отримання швейцарських віз.

Громадяни росії на даний час мають близько одного мільйона чинних шенгенських віз. Про це заявила виданню Politico представниця Єврокомісії Анітта Хіппер. Очевидно, до цього числа не включені посвідки на проживання у країнах ЄС, видані російським громадянам. Населення росії становить близько 145 мільйонів осіб, тобто шенгенські візи мають менше від одного відсотка жителів країни.