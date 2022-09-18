Український омбудсмен відреагував на заяву окупантів про новий обстріл колонії в Оленівці.
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяву окупантів про обстріл колонії в тимчасово окупованій Оленівці.
Про це він написав у Telegram.
Українська сторона не отримала інформації про імена постраждалих, але звернулася напряму до російського омбудсмена і до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
З огляду на минулий досвід Лубінець упевнений, що це чергова провокація.
«Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а російська федерація знову звинуватила в обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку [...]. Мотиви, з яких російська федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо, цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва рф», — заявив Лубінець.
Він додав, що готовий особисто прибути в Оленівку, щоб оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними українцями.
- 18 вересня російські ЗМІ з посиланням на представників «днр» повідомили про обстріл колонії в Оленівці і загибель одного українського військовополоненого. Ще четверо нібито дістали поранення. Окупанти традиційно звинуватили у обстрілі ЗСУ.