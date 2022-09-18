У Туреччині побудували корпус корвета «Гетьман Іван Мазепа»

Новини

У Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ — корвета класу Ada «Гетьман Іван Мазепа».

Фотографії корпусу опублікував турецький портал TurDef.

На фото видно, що майбутній корвет наразі перебуває в сухому доці. На його борт уже нанесли назву «Гетьман Іван Мазепа» і номер F 211.

TurDef

TurDef