У Туреччині побудували корпус корвета «Гетьман Іван Мазепа»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ — корвета класу Ada «Гетьман Іван Мазепа».
Фотографії корпусу опублікував турецький портал TurDef.
На фото видно, що майбутній корвет наразі перебуває в сухому доці. На його борт уже нанесли назву «Гетьман Іван Мазепа» і номер F 211.
- Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів класу Ada ще в липні 2021 року. Урочиста церемонія закладки майбутнього «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася 7 вересня 2021 року. У тому ж році почали формувати екіпаж. За домовленостями корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікується, що перший з них приступить до виконання завдань не раніше ніж 2026 року — до цього його чекають випробування.
- Як писав Naval Pages, корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.
- Також корвет може приймати на борт один гелікоптер.