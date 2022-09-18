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Генштаб: За минулу добу росія втратила в Україні 230 військових та вісім танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 18 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 54 480 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: