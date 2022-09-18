У Кривому Розі під час ліквідації наслідків обстрілу рф загинув комунальник

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Reuters

У Кривому Розі під час ліквідації наслідків удару росіян по греблі річки Інгулець загинув працівник комунального підприємства.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«На жаль, сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства «Сансервіс», 38-річний хлопець, виконуючи важливе завдання», — зазначив Вілкул.

Він також сказав, що пігмент, який пофарбував річку у червоний колір, уже осідає і вимивається. Згідно з лабораторними дослідженнями, стан води в Карачунівському водосховищі — у межах норми.

За словами Вілкула, Держекоінспекція та Держводагентство постійне спостерішатимуть за якістю води в Інгульці.