Австралія відмовляється забороняти вʼїзд російським туристам
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що його крана не заборонятиме вʼїзд російським туристам у рамках санкцій проти рф.
Про це пише Reuters.
Марлз зазначив, що санкції спрямовані проти уряду росії, «а не проти самих росіян».
«Це не те, що ми зараз розглядаємо», — сказав він у коментарі телеканалу ABC.
Міністр оборони Австралії не відповів, чи надасть Австралія більше Bushmaster та інших машин Україні. Посол України в Австралії нещодавно відправив відповідний запит.
«Ми шукатимемо, як ми можемо надати таку постійну підтримку», — сказав Марлз і назвав Австралію «одною з найбільших держав, які надають військову підтримку Україні поза межами НАТО».
- У липні Австралія пообіцяла надати Україні 60 броньованих машин Bushmaster і 28 броньованих машин M113AS4 в рамках військової допомоги на суму понад 385 мільйонів австралійських доларів.