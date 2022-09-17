Зеленський: Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні росіян

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Президент Володимир Зеленський розповів, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові взяли в полон сотні окупантів.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.

«Скажу вам відверто, ця операція [контрнаступ] дала можливість цей фонд серйозно поповнити», — сказав глава держави. На прохання уточнити кількість захоплених у полон російських військових Зеленський сказав: «Це сотні».

«У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас — російських військових або найманців, які працюють на рф, терористів. Тому наше завдання — поповнювати цей фонд. І я звертаюсь до російських військових: це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, як до військовополонених. Наша задача — щоб їх було більше, щоб повернути своїх. Тому є завдання щодо поповнення фонду», — сказав Зеленський.