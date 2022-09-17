Politico: Україна «тихо» веде переговори зі США про винищувачі F-16, комплекси Patriot та безпілотники

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NATO / Flickr

Україна непублічно веде переговори зі Сполученими Штатами про постачання винищувачів F-16, а також систем протиповітряної оборони та безпілотників.

Про це пише Politico.

Окрім винищувачів, Україна зацікавлена в зенітно-ракетних комплексах протиповітряної оборони Patriot та бойових безпілотниках MQ-1C Gray Eagle. За словами представників українського уряду, Пентагону та керівників оборонної промисловості, сторони обговорюють, чи передавати Україні все згадане озброєння, оскільки умови довгострокових угод про фінансування цього озброєння ще узгоджуються.

«Останніми тижнями відбувся перехід від гучних закликів надати системи ППО та винищувачі до більш «тихих» переговорів. Кампанію очолили радники Зеленського, які отримали дружню пораду від самої адміністрації Байдена зосередитись більше на тому, що Україні потрібно саме зараз, щоб витіснити росіян із окупованих територій на сході та півдні», — пише видання.

Повідомляється, що до «тихих» переговорів перейшли також і після того, як в Україні стало зростати занепокоєння тим, що запити на згадане озброєння відволікають увагу від більш нагальних потреб Києва на полі бою.

Разом із тим видання звертає увагу на великий попит на винищувачі F-16 у союзників США, і Київ «ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться». Схожа ситуація і з Patriot, і як зазначає Politico, якщо США ухвалять рішення про постачання цих систем Україні, доведеться укладати довгостроковий контракт на їхнє виготовлення.