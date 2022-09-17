Іспанія відправила в Україну пʼять літаків із боєприпасами для великокаліберної артилерії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Іспанія відправила Україні пʼять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Літак повітряно-космічних сил збройних сил Іспанії вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді 9 вересня. Він доставив в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії.
Це вже пʼятий авіарейс зі зброєю, який вирушив з Іспанії в Україну за останні дні.
Чотири попередні рейси вилетіли з бази в Роті. Загалом цими пʼятьма рейсами Іспанія відправила в Україну 75 палет великокаліберних боєприпасів.
Крім того, у відповідь на запит міністра оборони Резнікова Іспанія передала Україні медичні засоби та 20 вантажівок із зимовим спорядженням.
- Міністерство оборони Іспанії 24 серпня оголосило про відправку додаткової військової допомоги Україні. До цього пакета військової допомоги увійшло близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії, повна батарея протиповітряної оборони, а також тисяча тонн дизеля вартістю приблизно €2,5 мільйона.