Іспанія відправила в Україну пʼять літаків із боєприпасами для великокаліберної артилерії

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Іспанія відправила Україні пʼять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Літак повітряно-космічних сил збройних сил Іспанії вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді 9 вересня. Він доставив в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Це вже пʼятий авіарейс зі зброєю, який вирушив з Іспанії в Україну за останні дні.

Чотири попередні рейси вилетіли з бази в Роті. Загалом цими пʼятьма рейсами Іспанія відправила в Україну 75 палет великокаліберних боєприпасів.

Крім того, у відповідь на запит міністра оборони Резнікова Іспанія передала Україні медичні засоби та 20 вантажівок із зимовим спорядженням.