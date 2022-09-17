Генштаб: За добу росія втратила в Україні ще дві сотні своїх військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Станом на 17 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 54 250 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 202 танки;
- 4 701 бойова броньована машина;
- 1 306 артилерійських систем;
- 312 реактивних систем залпового вогню;
- 168 засобів протиповітряної оборони;
- 251 літак;
- 216 гелікоптерів;
- 3 571 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 911 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 121 одиниця спеціальної техніки;
- 236 крилатих ракет.