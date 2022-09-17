CNN: Мексика запропонує план щодо перемирʼя в Україні на засіданні ООН

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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його країна має план, як створити «Комітет з питань діалогу та миру» для негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Під час промови на військовому параді до Дня незалежності в Мехіко Лопес Обрадор сказав, що така пропозиція спрямована на досягнення перемирʼя щонайменше на 5 років на користь миру між усіма націями.

Він додав, що міністр закордонних справ Марсело Ебрард оприлюднить цей план на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Також Лопес Обрадор розкритикував санкції проти росії та «масове постачання» зброї в Україну і сказав, що ці «дії сприяли триваючому протистоянню».

За словами президента, мирний план Мексики передбачає посередництво з боку премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді, Папи Римського Франциска і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та росії.