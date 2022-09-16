До справи «Україна проти росії» хочуть прилучитися 18 країн Ради Європи

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Європейському суді з прав людини заявили, що 18 держав-членів Ради Європи хочуть долучитись до справи «Україна проти росії».

Про це повідомляють у Міністерстві юстиції.

Клопотання про приєднання до справи вже подали Ірландія, Швеція, Бельгія, Польща, Естонія, Чехія, Німеччина, Литва, Латвія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Словакія, Хорватія, Італія та Румунія.

Велика Британія також планує доєднатися до справи — ЄСПЛ надав британському уряду додатковий час до 11 жовтня для відповідного звернення. У Люксембурзі зазначили, що звернуться до суду найближчим часом.

Ці держави можуть втрутитися до міждержавної справи України на підставі статті 36 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.